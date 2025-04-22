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聚陽穩步 瞄準偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
聚陽董事長周理平。聯合報系資料照
聚陽董事長周理平。聯合報系資料照

聚陽（1477）目前第2季訂單如期備料如期生產、如期出貨、收款也如期，沒有遞延；終端消費依然存在，客戶庫存水位仍健康。美國對等關稅暫緩90天，因民生必需品消費力道仍有，第2季合約已預訂好FOB，關稅將由客戶負責，不會影響第2季表現。

今年第1季的表現上，聚陽營收99.2億元，年增15.3%，產品組合改善及生產效率提升，預估毛利率季增1.2個百分點至26.8%。

聚陽表示，第1季美系客戶平價品牌銷售仍不錯，客戶量在增加。日系客戶有第二個包廠在印尼於第2季投產，包廠有望填補一定產能，日系訂單估計今年仍不錯。客戶端第3季訂單陸續在談，90天緩衝期到7月初，跨到第3季，客戶也在觀望關稅談判結果，確認度沒有那麼快，5月底、6月初將進一步評估較準。

第2季量較去年同期比也會有不錯表現，產能持續開出，出貨量有機會同比成長，看工廠排交期狀況來配合客戶提前，不過，6月旺月產能已偏緊，是否能夠提前仍要觀察。

法人預期，這次關稅政策後會有一波供應商整併，將朝大者恆大方向，對於能夠快速反應的供應商比較有利，聚陽即是其中之一，可以用速度去因應關稅負擔。而這波對中小供應商相對不利，但若撐過去且留下來的廠商，就可以拿到更多的訂單。

權證發行商建議，看好聚陽等急單受惠股可挑選偏價外、券商造市積極的認購權證入手，惟需靈活操作、善設停利停損點。

聚陽 關稅

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