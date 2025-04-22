康和期貨攜手佛光大學應用經濟系 深化產學合作培育專業期貨人才

根據臺灣期貨交易所統計，2024年期貨市場交易量達3.95億口，創下歷史新高，面對期貨市場的高速發展與專業人才需求激增，佛光大學應用經濟學系與康和期貨攜手合作，共同培育具備市場競爭力的專業人才。康和期貨總經理王文浩日前率領公司同仁，業務經理陳米穎也是佛光經濟優秀系友一同隨行，蒞臨拜訪洽談共同攜手推動期貨人才培育，規劃企業參訪、專業證照指導與職涯經驗分享等多元活動，協助學生深入了解期貨產業、提升專業技能，並順利銜接未來職場。

佛大經濟系長期致力於金融人才培育，除了鼓勵學生考取金融專業證照，積極搭建與企業的職涯銜接管道。這次與康和期貨攜手推出一系列活動，不僅讓學生近距離接觸期貨產業運作，更透過實務導向的學習模式，強化職場競爭力。

第一場：總公司參訪與AI程式交易學習

首場活動吸引近70位學生踴躍參與前往總公司參訪，包括4位來自巴拉圭的國際生及數名外系修課學生。活動由康和期貨董事長孫天山致詞揭開序幕，由王文浩率領團隊介紹公司營運模式，由副總經理王為孝深入剖析AI程式交易的應用，帶領學生實際操作了解康和期貨交易平台功能，讓學子親身體驗金融科技如何驅動期貨市場實務應用，顯著提升學生對程式數據交易與智能決策的理解與應用力。

第二場：期貨業營業員證照輔導課程

隨著金融產業對專業證照重視，佛大經濟與康和期貨特別規劃證照輔導課程，由王文浩親自蒞校授課，解析期貨業營業員考試重點，並分享實務經驗與應試策略。課程涵蓋考題趨勢、重點計算技巧與應試心法，讓學生能夠更有系統地準備考試。課程參與同學們紛紛表示，不僅增強考照準備信心，也替未來進入期貨產業奠定堅實專業基礎。

第三場：系友職涯分享—從學校到職場的轉換

特別邀請佛光經濟103級優秀系友、現任康和期貨業務經理的陳米穎返校，除接受系學會訪問之外，更與學弟妹分享從求學到職場的轉換歷程。陳米穎回憶起在佛大求學期間點點滴滴，十分感恩佛光山提供良好學習環境，並分享自身在期貨產業的成長經驗，提供學弟妹們未來職涯發展建議。透過這次分享座談，佛大經濟學子們更加深入理解期貨業發展機會，也對未來職涯選擇有更明確準備方向。

佛大經濟深化產學合作建立職場銜接機制

佛光經濟陳疆平教授指出，金融產業薪資水準長期位居高薪產業前列，人才是否具備產業所需的專業能力與實務經驗，關鍵在於大學階段能否建立企業職場培育銜接管道。為此，系上積極推動產學合作，透過與銀行、證券、期貨及保險經紀等金融業者建立深度合作，為學生提供完善的職場銜接機制。未來，系上將持續深化與業界的合作，強化學生的專業技能與就業競爭力，攜手打造優秀的金融專業人才；這次活動體現由佛光經濟攜手康和期貨「向前有路」，共創學子們及期貨業界未來「光明在望」之佛光精神。