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金價不見頂 兩檔漲停難搶、光洋科爆量衝高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

國際金價21日持續創新高，期現貨同步突破每英兩3,400美元大關，黃金概念股22日仍是金光強強滾，佳龍（9955）5分鐘內鎖住漲停34.5元最閃耀、光洋科（1785）交投倍增人氣最夯。

國際金價短線漲幅達30%，黃金概念股持續吸金，佳龍22日快攻漲停鎖死在34.5元，改寫2024年11月7日來波段新高，且漲停買單仍近4千張在排隊；另，金益鼎盤中也衝上漲停75元，漲停買單更高掛逾萬張；光洋科則急拉逾7%。此外，兩檔黃金概念ETF也攜手走強。其中，期元大S&P黃金正2盤中大漲逾6.5%、期元大S&P黃金漲近3%。

累計4月10日至今，佳龍波段漲幅已達六成，金益鼎（8390）漲幅達五成、光洋科漲約12%；期元大S&P黃金正2漲約三成、期元大S&P黃金漲約15%。

國際金價21日再創新高，黃金現貨一度大漲3.1%、至3,430.3美元；紐約黃金期貨更一度暴衝3.4%、達3,442.3美元，累計今年以來已大漲約30%。分析師指出，美元走弱時，黃金等商品通常會反向走高，因為金價是以美元計價，因此對海外投資人來說，美元下跌會讓黃金較便宜，因而提高黃金的吸引力。

不過，法人也提醒，由於市場多空消息參雜多變，建議投資人以分批布局為佳，因為市場只要有利多消息弱化避險心理，金價就會下跌。此外，倘若美債因為利空消息而崩盤，甚至產生流動性問題，也會使金價不漲反跌。

元大 金價

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