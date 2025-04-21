期貨商論壇／永續期 謹慎操作

美國總統川普對等關稅政暫緩90日，除中國外對各國一律課徵10%基本關稅，但聯準會否認將實施降息，並表示將持續觀察關稅對於通膨的實際影響，導致市場短暫出現失望性賣壓。期貨法人表示，在各國關稅談判取得階段性成果、半導體政策明朗化前，建議永續期貨謹慎操作為主。

統一期貨表示，台股近期受到關稅消息面影響，呈現震盪走弱，加上台積電（2330）等權值股走勢疲弱，雖近期VIX指數持續回落，然而美元資產仍受到沉重賣壓。主要美指上周全面走跌，美元指數也自2022年來首度跌破100關卡，顯示投資人對美國經濟信心尚未修復。

半導體市場方面，川普14日宣布針對半導體啟動國安貿易調查，列舉14項調查重點，結果將於5月7日公布，川普可能基於本次調查結果訂定半導體關稅政策。另外，台積電公布第1季財報，季營收與展望均優於市場預期，但仍擔憂後續關稅與通膨對於企業毛利率的影響。（統一期貨提供）

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