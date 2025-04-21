期貨商論壇／航運期 靈活布局
美總統川普暫緩高額對等關稅90天被市場認為將有搶運潮，期貨法人表示，美國18日再針對中國船舶課徵停靠港口費用，六個月內將上路，此政策是否在未來產生通膨連鎖效應有待觀察，仍需持續留意，投資人可善用航運期貨靈活配置。
永豐期貨表示，IMF及WTO也在近期警告，由於經濟不確定性增加，全球的經濟成長及貨貿量恐將下調，與聯準會主席鮑爾意見雷同，且未來狀況仍需觀察數據，並暗示不會太快降息，而川普的對等關稅仍在與多國持續談判中。
貨櫃航運方面，短期內雖將有搶運潮題材，但拉長時間觀察恐影響未來經濟，在此前提下，中長期貨櫃航運類股價格未來難以有較大的支撐，須留意未來全球經濟狀況。
台股方面，需待半導體關稅政策出爐股價反應完後，才有望回歸正軌，投資人須留意暫緩對等關稅的90天內的相關政策，美科技股本周將開始陸續公布財報，後續可留意關稅政策對於相關企業的影響。（永豐期貨提供）
(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)
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