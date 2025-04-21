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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

期貨公會精進人才、商品

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
證券商公會理事長陳俊宏（左起）、證交所董事長林修銘、期交所董事長吳自心、期貨公會理事長陳佩君、金管會副主委陳彥良、證期局局長張振山、櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所總經理陳德鄉，共同進行期貨公會30周年啟動儀式。期貨公會／提供
證券商公會理事長陳俊宏（左起）、證交所董事長林修銘、期交所董事長吳自心、期貨公會理事長陳佩君、金管會副主委陳彥良、證期局局長張振山、櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所總經理陳德鄉，共同進行期貨公會30周年啟動儀式。期貨公會／提供

期貨公會慶祝成立30周年，以「感恩有您 期創新局」舉辦晚宴。期貨公會理事長陳佩君在會場表示，公會將持續精進人才培育，因為人才與商品是期貨業推動台灣成為亞洲資產管理中心的兩大關鍵。

期會公會上周五（18日）晚宴邀請主管機關、證券期貨周邊單位首長、歷屆理監事、業界人士等多達150位參與。陳佩君表示，我國期貨交易從一開始的外期，直至1997期交所成立，1998年推出第一項本土期貨商品—台指期，由單純的指數期貨發展至今多元化商品，30年來，交易機制更加成熟，交易量也屢創新高。

陳佩君指出，近年來公會廣納同業意見，針對法規鬆綁及業務開放提出建議，包括期交所採納公會建議推出微型小型商品、將個股期納入夜盤等。也在主管機關、期交所的指導下，持續優化ANC計算的合理性，兼顧風控及業務發展彈性。此外，亦積極向資訊廠商爭取提升交易系統穩定，保障會員權益。

陳佩君說，公會將持續精進培育人才。金管會副主委陳彥良肯定期貨公會在人才培育方面成績卓著，並指其透過舉辦在職訓練、研討會等多元課程，與時俱進提升從業人員專業素養；且在打擊金融詐騙、強化資訊安全防護、重視公平待客、推動金融科技發展，營造友善金融環境等議題，展現積極作為。

面對全球經濟與對等關稅政策變化帶來的挑戰，陳彥良強調，期貨具備避險與價格發現的重要功能，是健全市場的重要工具，期貨公會未來也將持續扮演穩健發展的關鍵推手。

台指期 期交所 期貨交易

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