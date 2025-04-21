帆宣、台特化 押逾60天

美中關稅衝突持續升溫，市場雜音不斷。法人預測，川普的美國製造政策，半導體產業是重中之重，台積電在美建廠勢必加快腳步，可望帶動供應鏈中的無塵室與機電工程重要夥伴帆宣（6196），與半導體特用化學品供應商台特化（4772）營運。

帆宣是協助台積電亞利桑那州新廠建置的重要夥伴，不過美國製造成本高於預期，初期投資難免，隨學習曲線日漸順暢，法人看好帆宣在手訂單依舊維持高水平，今年獲利將較去年佳。另外帆宣近兩年與合作夥伴拓展CoWoS相關業務，也逐步開花結果，帆宣負責承接業務、機台製造及維修服務；扇出型面板級封裝（FOPLP）也有所著墨，期有效提高毛利率。

帆宣3月營收46.2億元，月增17.0%，累計首季營收132.6 億元，為歷來同期第三高。

半導體製程中，特殊氣體也是重要材料，對製程良率具有關鍵影響，根據市調機構預測，2022年至2028年的全球特殊氣體市場規模年複合成長率（CAGR）為7.5%。法人指出，除了沉積材料的矽基氣體外，台特化最新量產產品的無水氟化氫（AHF），鎖定先進製程應用市場，看好今年AHF會繼續放量，帶動台特化營運成長。台特化3月營收0.7億元，年增24.6%；首季營收2.2億元，創歷來同期最高。

權證發行商表示，投資人若看好帆宣與台特化後續表現，可以挑選價外20%至價內徵收0%、有效天期60天以上的相關權證介入。