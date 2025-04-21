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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

0050反1、南亞科 四檔俏

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
南亞科。 聯合報系資料照
南亞科。 聯合報系資料照

台股因關稅政策震盪不斷，而台積電開完法說後表現仍弱勢，並未如過去一開完法說股價就能更上一層樓。法人建議，可挑選如元大台灣50反1（00632R）、南亞科（2408）等近期表現強勢的ETF及個股進行短線操作，擴大獲利空間。

法人表示，台股近期震斷不斷，建議可利用反向型台股ETF權證，短期操作避險。但就基本面或題材面，從重要法說所釋放訊息來看，第2季展望優於市場預期，說明關稅暫緩加速廠商提前拉貨，預期第2季將明顯淡季不淡，也是目前產業供應鏈的主要現象。

市場預期近期多數法說有望釋出淡季不淡的類似看法。其中，非電部分，由於傳產股受關稅影響程度高於電子業，受景氣波動影響也相對更大。短期看急單，中長期則要看對等關稅最後的談判結果。

強勢個股方面，南亞科昨（21）日攻上漲停板。法人分析，南亞科首季自結營收71.9億元，每股純益（EPS）賠0.63元，主因新製程轉換及產品組合影響。不過閒置產能損失明顯縮小，產能利用率改善。

另外，南亞科積極布局DDR5，16Gb 5600 DDR5已交貨，6400規格預計今年第二季送樣，第二代10nm製程（1b）產能已達三分之一，並預計與補丁科技合作開發AI邊緣裝置新品，2026年底推出。

南亞科雖對美出貨僅占個位數，關稅影響有限，但需求變化仍待觀察。短期內受惠中國刺激政策與記憶體供應鏈提前出貨，庫存去化持續。TrendForce預估第季2季DRAM合約價跌幅收斂至0~5%。國際大廠持續減產DDR4、停產DDR3，有助價格回穩。

權證發行商建議，看好元大台灣50反1、南亞科等後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過三個月以上的權證入手，藉以放大槓桿利潤。

南亞科 關稅

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