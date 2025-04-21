全民權證／威剛 兩檔有看頭
威剛（3260）受惠美國對等關稅引發提前備貨潮，帶動第2季記憶體報價走揚，加上擬配5元現金股息，換算殖利率達6.2%，近日無懼大盤震盪，股價表現相對穩健。法人指出，威剛九成以上產品與個人電腦相關，也布局電競、伺服器、工控等領域，近期感受到記憶體市況回暖，不僅DRAM、NAND Flash現貨價格止跌回穩，上游原廠對合約價態度轉趨堅定。隨NAND Flash供給獲得控制，及HBM、DDR5 供貨持續吃緊，加上對等關稅暫緩90天實施，帶動備貨潮，研調機構預期第2季DRAM與NAND Flash合約價有3%至8%調漲空間，後市看俏。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上的認購權證。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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