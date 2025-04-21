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聯合報社論／號召倒閣最大正當性，在凸顯大罷免之邪惡

全民權證／保瑞 瞄準長天期

經濟日報／ 記者崔馨方整理

保瑞（6472）持續透過併購實現跳躍式成長，法人看好長線發展潛力，維持「買進」評等。

法人分析，保瑞子公司保瑞生技入主泰福生技，成為其最大法人股東。泰福旗下兩款生物相似藥具潛力，包括Nypozi已取得美加藥證，預計2025年在美上市，對應市場規模約4億美元；TX05也於2024年完成補件，預估2025年可望取得FDA核准，對應市場規模約11億美元。若兩藥各取得5%市占，將貢獻合計23億台幣銷售額。此外，保瑞入主後，預期專注CDMO有助縮減成本、加速轉虧為盈。搭配美國市場布局與本業動能，公司中長期成長性值得期待。

看好保瑞後市股價表現，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

保瑞 生技

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