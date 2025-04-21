全民權證／保瑞 瞄準長天期
保瑞（6472）持續透過併購實現跳躍式成長，法人看好長線發展潛力，維持「買進」評等。
法人分析，保瑞子公司保瑞生技入主泰福生技，成為其最大法人股東。泰福旗下兩款生物相似藥具潛力，包括Nypozi已取得美加藥證，預計2025年在美上市，對應市場規模約4億美元；TX05也於2024年完成補件，預估2025年可望取得FDA核准，對應市場規模約11億美元。若兩藥各取得5%市占，將貢獻合計23億台幣銷售額。此外，保瑞入主後，預期專注CDMO有助縮減成本、加速轉虧為盈。搭配美國市場布局與本業動能，公司中長期成長性值得期待。
看好保瑞後市股價表現，可挑選價內外15%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（元富證券提供）
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