全民權證／精測 挑價內外20%

精測（6510）受惠AI、HPC需求仍然強勁，3月合併營收3.8億元，月增1.3％，年增53.8%，連續兩個月走揚，首季合併營收11.5億元，年增70.5%，創歷來同期最高。法人看好其第2季營收可望續揚，全年營收力拚雙位數成長。

受惠北美客戶的HPC相關產品需求大增，精測去年北美營運占比已大幅提升，法人分析，精測的產品主要出貨給晶圓廠、封測廠或IDM廠，因此受到關稅的直接影響有限。不過，後市仍須留意川普半導體關稅正式公布後，所引發的供應鏈連鎖效應，是否會壓抑需求抑或帶來更多急單。

權證發行商表示，看好精測表現的投資人，可挑選價內外20%左右，距到期日二個月以上的認購權證介入。（國泰證券提供）

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