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5月台股期指跌235點

中央社／ 台北21日電

台北股市今天終場跌288.83點，收19106.2點。5月台指期以19099點作收，下跌235點，與現貨相較，逆價差7.2點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨19334點、6月期貨19278點。

台股今天終場跌288.83點，收19106.2點，成交金額新台幣2076.6億元。

5月台指期貨以19099點作收，跌235點，成交6萬121口；6月期貨以19046點作收，跌232點，成交601口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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