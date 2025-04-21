文曄、矽力 瞄準長天期

文曄（3036）與矽力*-KY（6415）因具有利基性產品，即使面對美國對等關稅變數的影響，仍可望突破困難而成長。台股盤勢震盪劇烈，權證發行商表示，可挑長天期相關認購權證短線操作。

文曄併購加拿大Future後，2024年合併營收9,594.32億元，年增61％，歸屬母公司業主淨利91.12億元，年增127%，每股純益8.13元；公司擬配發現金股利6元。

文曄2025年首季合併營收2,474.24億元，季減5.5％、年增28.4％，為單季歷史第三高。Future營運於去年第4季落底，今年首季營收表現應可回穩，近年庫存調整後，有機會逐漸復甦，而高毛利產品需求也會有超越季節性成長。

顧能（Gartner）預估，今年半導體產值年增12.7%，以資料中心和伺服器應用年增29%最佳，文曄營運將聚焦汽車電子、工業、通訊和資料中心等高成長領域。由於資料中心業務快速拓展，且聚焦亞洲業務，文曄既有業務營收成長性遠優於Future。連結文曄的相關權證包括文曄凱基49購02、文曄國泰48購01。

矽力第1季合併營收為40.93億元，季減近兩成、年增6.5％。法說會提到，中國大陸市場需求趨於穩定，在相關補貼政策激勵下，需求於去年見底後，今年可能恢復成長。未來長期成長來源看好高效能運算（HPC）、新能源與電動車，近期動能是消費性與汽車應用，主要是受益於大陸內需市場。

矽力成長動能來自新能源、電動車、伺服器和高速運算。雖通訊和消費等產品有價格壓力，但透過新產品比重提高，使毛利率持穩。PMIC歷經兩年庫存調整，客戶端庫存水位已降至健康狀態，其他供應商價格壓力緩解，加以大陸汰舊換新政策， 消費性產品需求增加，皆將帶動營收成長。矽力*-KY相關權證有矽力凱基48購01、矽力元富51購01。