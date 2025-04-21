華邦電、群創 四檔聚光

台股受川普關稅政策影響，盤面震盪，其中華邦電（2344）、群創（3481）等電子題材個股表現亮眼，發行券商建議，對於華邦電、群創偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，美方雖然釋出90天寬限期，卻已實質改變記憶體供需方的操作策略，買賣雙方急於在寬限期內完成交易、生產出貨，預期將推升第2季的DRAM、NAND Flash價格同步上修。

華邦電受惠於企業投入資金於AI硬體升級，AI PC在商用市場將會有顯著需求。國際三大記憶體製造商都搶進高頻寬記憶體（HBM），AI應用在邊緣端應用爆發，目前已經有十餘家客戶找上華邦電開案。

法人表示，美國對等關稅在4月至6月的空窗期間，雖然驅使客戶提前備貨，但下半年可能因全球總體經濟受衝擊而拖累終端裝置銷售，因此美國關稅後續發展為產業重要觀察重點。

群創將其3.5代線面板廠改造成全球最大的FOPLP封裝廠，初步應用於PMIC相關，目標上半年進入量產，法人認為，FOPLP已有多家國內外廠商投入，且PMIC屬於成熟的封裝市場，競爭相對激烈，FOPLP對於群創未來的營收貢獻仍有待觀察。

法人指出，第2季開始進入面板備貨旺季，目前產業秩序良好，預期對於面板價格有所支撐，2025年TV平均尺寸放大將持續帶動面積需求增加，IT面板方面有Win 10結束、AI PC、疫後換機潮等帶動需求，整體需求面向上。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。