亞泥、陽明 認購放閃

受美國關稅戰影響，台股4月以來波動加大，法人認為，市場資金仍有降低台股持股風險，操作可先著眼高股息殖利率的個股，其中，水泥業受中國大陸利多政策帶動，加上低基期，2025年有望優於2024年；貨櫃輪近期也有拉貨潮題材，亞泥（1102）、陽明（2609）等個股可留意。

法人分析，亞泥的大陸水泥事業復甦好轉，加上其他部門貢獻，營收、盈餘有望維持穩健，預估2025年每股純益可達4.45元，給予買進評等，具殖利率題材。

圖／經濟日報提供

2024年大陸水泥需求年減10%，2025年在政策支持下，降幅已經收斂，主要是受惠基建改善。隨著錯峰生產力度持續加強，顯示企業對於保價決心，價格因停產保價效益優於同期，雖然4月價格有所回調，但持續停產使價格有下檔支撐。

亞泥今年首季大陸出貨量約400萬至450萬噸、價格年增中個位數，亞泥中國第1季獲利人民幣300萬元（約新台幣1,340萬元），去年第1季則是虧損。

台灣水泥市場方面，去年下半年打炒房政策使房市收緊，台灣本地今年首季需求年減2%，不過1、2月建照面積年增1%，且前幾年預售屋於2025~2026年達到交屋高峰，有助於水泥需求支撐，預期2025年台灣水泥需求小幅震盪、營運持穩。

陽明等貨櫃輪業者近期成為關稅戰受惠企業，美國17日公布停泊美國港口陸製船隻收費標準，台灣貨櫃三雄北美線船舶都不是大陸製，陽明大陸製船舶航行比重也不高，因應變動進行調度，預期將享受運價上漲紅利。

權證發行商表示，投資人如看好亞泥、陽明的投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。