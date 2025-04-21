聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／緯穎 選逾90天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

緯穎（6669）為亞馬遜Trainium系列主要組裝廠，近期出現提前拉貨潮，3月營收866億元，月增886%、年增227%，優於預期，主因一般型伺服器及AI伺服器客戶提前拉貨。

展望後市， Trainium 2目前PCB端陸續放量出貨，今年將有顯著營收貢獻，另外，GB系列產品也有斬獲，目前已陸續下訂相關零組件，預計下半年有GB系列營收貢獻。法人認為，加上GB系列訂單，及今年取得更多微軟一般型伺服器訂單，對緯穎看法正向。

權證發行商表示，投資人如看好緯穎投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。如緯穎永豐4A購02、緯穎元富49購07。（永豐金證券提供）

營收 緯穎

延伸閱讀

最牛一輪／緯穎躍進 國泰4A 吸睛

Q1業績倍增的AI股~緯穎

全民權證／緯穎 挑價內外20%

亞馬遜慌了 CEO：7成貨源來自中國 分析：大量賣家或倒

相關新聞

亞泥、陽明 認購放閃

受美國關稅戰影響，台股4月以來波動加大，法人認為，市場資金仍有降低台股持股風險，操作可先著眼高股息殖利率的個股，其中，水...

最牛一輪／鈊象玩開了 元富53樂

鈊象（3293）旗下商品不受關稅影響，法人指出，鈊象今年主要成長動能仍以網路遊戲授權為主，依據代理商及市場需求開發玩家喜...

全民權證／緯穎 選逾90天期

緯穎（6669）為亞馬遜Trainium系列主要組裝廠，近期出現提前拉貨潮，3月營收866億元，月增886%、年增227...

台指期 短線保守看待

台股上周五（18日）期現貨走勢分歧，台指期下跌37點收19,330點，出現逆價差65.03點，但外資淨空單減少808口至...

期貨商論壇／東陽期 長線樂觀

東陽（1319）為全球第一大售後維修（AM）製造商，並積極拓展OEM汽車零件市場；3月營收月增1.7%、年增11.9%，...

期貨商論壇／黃金期 價格向上

受美國對等關稅政策變化快速，加上美元走弱，美債市場近期出現大舉拋售現象，市場投資人紛紛將避險資金轉向購買黃金，黃金成為市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。