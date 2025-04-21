全民權證／緯穎 選逾90天期

緯穎（6669）為亞馬遜Trainium系列主要組裝廠，近期出現提前拉貨潮，3月營收866億元，月增886%、年增227%，優於預期，主因一般型伺服器及AI伺服器客戶提前拉貨。

展望後市， Trainium 2目前PCB端陸續放量出貨，今年將有顯著營收貢獻，另外，GB系列產品也有斬獲，目前已陸續下訂相關零組件，預計下半年有GB系列營收貢獻。法人認為，加上GB系列訂單，及今年取得更多微軟一般型伺服器訂單，對緯穎看法正向。

權證發行商表示，投資人如看好緯穎投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。如緯穎永豐4A購02、緯穎元富49購07。（永豐金證券提供）