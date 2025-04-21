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全民權證／復盛應用 二檔靚
復盛應用（6670）3月營收29.4億元，月增57%，年增42%；累計第1季營收84.7億元，季減4%，年增33%；主因2024年底遞延出貨收入認列及受惠客戶新品訂單放量。預期首季毛利率26.8%，加上業外匯兌，第1季獲利年增率將達雙位數。
展望2025年，新客戶訂單第2季開始挹注，加上伯鑫併入財報，第3季、第4季營收逐季墊高，估今年獲利成長逾10%。另外，復盛應用採FOB報價，加徵關稅不會造成額外成本負擔。高球球頭出廠價格占球桿終端售價10%至20%，即使零售端反應球頭的關稅，球桿終端售價增幅不到10%。
投資人可挑選價外程度20%以內相關權證，如復盛統一52購01、復盛群益47購01。（統一證券提供）
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