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全民權證／川湖 押價內外15%
川湖（2059）3月營收13.81億元，月增3.11%，年增77.95%。第1季營收39.54億元，年增1.04倍，季增27.6%。法人表示，主因輝達HGX高U數導軌之拉貨動能優於預期。AI伺服器需求持續，預期第2季營收成長表現。
法人指出，川湖為全球伺服器導軌領頭羊，導軌產值占AI伺服器比重低於1%，關稅議題影響較小，此外，川湖美國廠將投入營運服務當地客戶，有助減少地緣政治影響。
川湖2026年美國廠將量產，台灣整廠輸出設備，將提升產能20%。2026年也將擴增川益三、四廠，預計2028年完工。
權證發行商建議，可買進價內外20%、距到期日90天以上權證，如川湖中信47購01、川湖元大48購01。（中國信託證券提供）
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