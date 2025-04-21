期貨商論壇／黃金期 價格向上

受美國對等關稅政策變化快速，加上美元走弱，美債市場近期出現大舉拋售現象，市場投資人紛紛將避險資金轉向購買黃金，黃金成為市場主要避險工具。

除近期避險需求拉高外，中國先前宣布增加黃金儲備後，已連續五個月增加黃金儲備，同時中國實體黃金ETF大舉購買黃金，持續推升黃金價格屢創新高，不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至17日為止，黃金持有量為952.2公噸，已連續二個月增加黃金持有量，也讓黃金持有量創下近二年半新高紀錄，顯示法人樂觀看待後續走勢。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，雖然最近二個月減碼幅度高達10萬口，但皆是屬於逢高獲利出場，並非看壞市場而進行部位減持，因此待非商業交易人重新站回買方時，預估將有機會使得黃金有所支撐，甚至推升黃金期貨價格。

從技術面來看，受到全球不確定性升溫，帶動避險資金湧入，價格重新站上各期均線，隨後沿著5日均線向上走揚，不只突破前波高點，甚至屢創新高，顯示多頭氣盛，價格將有機會持續走揚。（華南期貨提供）