期貨商論壇／東陽期 長線樂觀

東陽（1319）為全球第一大售後維修（AM）製造商，並積極拓展OEM汽車零件市場；3月營收月增1.7%、年增11.9%，第1季營收季增5.3%、年增18.1%，主要受惠AM售後維修市場持續暢旺，以及中國OEM電動車需求帶動，推升3月營收創歷史新高，營運成績亮眼。

展望2025年，隨著北美市場二手車齡緩增，以及北美保險公司擴大採用AM件賠付，將有助於AM產品滲透率逐年提升。

為滿足強勁的AM需求，東陽短期內透過產線優化及新增大型機台，預計有望提升10%產能；長期則計畫陸續擴廠，並同時持續優化本廠產線及擴充產能，以提升出貨量能。

從技術面來看，東陽期貨自3月21日以紅K棒創下歷史新高後，隔日出現長黑K，帶動回調修正，同時，受美國對等關稅影響，近期股價波動巨烈，然而卻展現抗跌特性，目前已反彈回到3月底前波整理區間。

在基本面方面，儘管第2季為AM件傳統淡季，且北美汽車關稅加劇全球經濟不確定性，但AM在北美的滲透率持續上升，加上將持續擴廠以因應未來AM 訂單需求，長期展望仍偏樂觀。（國票期貨提供）