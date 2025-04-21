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台指期 短線保守看待

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台股上周五（18日）期現貨走勢分歧，台指期下跌37點收19,330點，出現逆價差65.03點，但外資淨空單減少808口至29,062口。期貨商表示，短線在量能無法明顯放大下，仍以保守格局看待，留意川普政府是否釋出更多關稅消息。

台股上周五台積電（2330）法說會釋出利多，但股價未激情大漲，呈現狹幅震盪格局，盤面上以記憶體、資安及中小型IC設計股表現較突出，此外，航運類股漲勢整齊，終場成交量能萎縮，指數上漲56點、收在19,395點，累計全周下跌133點。

台指期則下跌33點至19,334點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加809口至6,503口，其中外資淨空單減少808口至29,062口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加843口至8,495口。

上周五外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為一萬三千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量依舊相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在15,600點，月買權最大OI落在20,800點，月賣權最大OI落在17,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.72上升至0.72，VIX指數下降3.89至29.62；外資台指期買權淨金額0.02億元、賣權淨金額1.2億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，台指期格局方面仍受5日線壓制，投資人需注意本周美股財報，包括台灣時間23日特斯拉、25日Google與英特爾，並留意川普的相關動態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局。

技術面上，目前台股續作壓縮三角收斂，短線在量能無法明顯放大下，仍以保守格局看待。

元富期貨認為，以技術面來看，台指期上周五呈現狹幅震盪格局，盤中大多在平盤附近維持小漲小跌，觀望氣氛濃厚，終場以小黑K棒作收，全周維持紅黑K棒交錯走勢。

目前行情持續受到消息面的影響，短線須隨時留意川普政府是否釋出更多關稅訊息。

台指期 期貨 選擇權

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