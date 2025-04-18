全民權證／中磊 押價內外15%
中磊（5388）因北美電信商客戶進入拉貨淡季，加上春節影響工作天數減少，今年第1季營收113.5億元，季減15.42%。
展望第2季，歐美電信客戶庫存已低，適逢新規格CPE陸續導入量產，WiFi-7、10G PON、5G FWA出貨帶動家戶終端換機潮，預期出貨大增。近期美國對等關稅風波暫時遞延，出貨至美國的菲律賓廠輸美雖暫時零關稅，客戶將為避免未來不確定性而加快出貨速度。
展望2025年，隨著新應用陸續發生，更高速的傳輸新技術將驅動網通設備更新，帶動營運重回成長。權證發行商建議，看好中磊股價後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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