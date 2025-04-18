全民權證／黃金ETF 二檔閃亮

期元大S&P黃金（00635U）受惠金價創高，昨（18）日漲0.21元或0.56%，收37.48元。關稅戰及美中衝突愈演愈烈影響，全球金融市場波動劇烈、經濟前景展望悲觀、通膨蠢蠢欲動，在眾多不確性之中，投資人搶進黃金避險。

法人指出，自川普2.0以來，關稅戰爭組合拳連發，政策步調明顯快於1.0，避險買盤使黃金成為投資顯學。不過，近期金價累積漲幅已高、且川普政策的反覆無常可能造成短線震盪加大，投資前要注意風險，入手前須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

權證發行商建議，在關稅戰態勢沒有改變的情況下，黃金仍將持續看好，可買進價內外15%以內、距離到期日200天以上的黃金ETF認購權證，參與這波偏多行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）