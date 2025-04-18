全民權證／台塑 優選逾150天

台塑（1301）集團早在1980年代就開始在美國投資設廠，目前台塑集團在美國擁有三大廠區，分別位於德州、路易斯安那州及德拉瓦州，為石化上下游一貫廠。

美國是全球最大塑化產品進口國之一，塑化產品進口總額每年約近1,000億美元，而中國是美國最大的塑化產品進口國，2023年的進口值約287億美元，占比約接近三成，隨對等關稅等措施實施，將有利台塑營運表現，因台塑在美國設有包括乙烷裂解廠，丙烷脫氫廠，LDPE、HDPE、PP及EG等廠產品供應鏈完整，隨美國調高進口關稅，將減少進口，有利台塑美國廠市占率提高。

權證券商建議，看好台塑後市的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（元大證券提供）

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