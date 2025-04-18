華城、欣銓 四檔活力旺

華城（1519）、欣銓（3264）雖有美國關稅變數挑戰，但各自也找到利基點發展，但面對盤勢震盪，權證發行商表示，宜挑選長天期相關認購權證靈活操作。

美國總統川普簽署行政命令，目標是擴大境內煤炭開採與使用，支援資料中心能源需求，重振美國石化燃料產業。第二大市場中國大陸，石化燃料為當地資料中心的主要電力來源。AI雖然耗電，但IEA指出，AI也能提升礦產供應、電力傳輸效率，以及優化電網設計來容納更多再生能源，均有助於抵銷部分對環境的負面影響，減緩氣候危機。

華城在美國基礎建設中，電力設備仍然供不應求，仰賴進口比例高，外銷團隊新接訂單已啟動合約加入售價含關稅變動吸收條款，先前已接訂單則同步積極與客戶進行友好協商轉嫁，關稅政策對整體營運尚在可控範圍內。

欣銓今年第1季營收32億元，季增1.8%、年減1.7%；3月營收11億元，月增8.7%、年減0.7%。根據美國BIS提出「封測白名單」政策要求，中國大陸企業14、16奈米製程以下晶片必須在合格封測廠進行封裝及測試，而欣銓名列合格廠中，自3月起開始受惠大陸客戶白名單轉單效益，上半年主要為舊通訊客戶加單，故第1季營收表現淡季不淡。

今年第1季為全年最淡一季，第2至3季營收逐季提升，第4季預估與第3季持平。預估2025年受惠大陸封測白名單下，通訊別營收將有望年成長，車用、工業用需求仍疲弱。