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東陽、台光電 挑長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
東陽。 東陽／提供
東陽。 東陽／提供

美國雖將對等關稅稅率壓低至基本門檻的10%，但與中國磨擦加劇，法人多認為，投資將回歸基本面，其中，3月營收創新高的東陽（1319）、台光電（2383）表現可期，權證券商建議，可利用長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

東陽3月營收月增1.7%、年增11.8%，續創歷史單月新高表現，第1季營收季增5.3%、年增18%，優於預期。2025年東陽AM業務預期年增5~8%，OEM業務年增約3%。

由於北美第二大車險業者State Farm擴大採用AM碰撞件，且東陽CAPA認證目前已有7,300~7,400個品項，2025年預計通過800個。整體營運將持續受惠於AM事業帶動，市場預估全年營收280.5億元，年增9.6%。

因營收規模提升且產品組合朝正向發展，估毛利率增至34.7%，估稅後純益46.5億元，年增6.3%，每股純益（EPS）7.8元。

台光電2024年受惠美系AI sever、ASIC sever高階CCL出貨強勁，全年營收643.7億元，年增55.9%，三大終端應用營收全數雙位數成長，毛利率27.91%，稅後純益95.7億元，年成長74.5%，EPS為27.81元。

在今年第1季營運上，受惠AI sever、800G switch出貨，市場預估毛利率28.6%，稅後純益32.5億元，季增23%、年增64.7%，EPS約9.4元。

展望2025年，台光電基本面仍正向，主要基於AI sever、800G switch出貨展望樂觀，美系N客戶AI sever放量預估落於第2季，A客戶出貨高峰預估亦落於5~7月，且在兩大客戶的下一世代產品中有一定市占，有利M8材料占比持續拉升，市場預估全年營收869.7億元，年增35.1%，毛利率29%，稅後純益139.4億元，年增45.6%，EPS為40.2元。

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