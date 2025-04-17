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期貨商論壇／東陽期 利多加持
東陽（1319）受惠售後維修市場（AM）持續暢旺，及新能源車需求帶動，3月營收25.52億元，創下歷史新高，月增1.72%，年增11.85%。期貨法人表示，川普可能暫時豁免進口汽車與零組件的25%關稅，有利東陽，投資人不妨可以留意東陽期（EHF）做相關操作。
東陽首季合併營收創下單季歷史新高，群益期貨表示，東陽持續優化本廠產線以提升出貨量能，並積極擴建新廠，台南科工廠積極趕工中，七股科工區將於5月初動工建廠，及成立30年的美國德州廠，這兩年也加大力道持續擴廠中，滿足AM訂單持續成長的需求。
關稅部分，美國總統川普暗示可能暫時豁免進口汽車與零組件的25%關稅，或至少調整部分措施，以便讓各車廠有更多時間在美建立生產基地。
東陽稱每年第4季延續到隔年的首季都是傳統旺季，尤其是以北美市場為主的AM市場需求強勁，成為東陽營收表現的主要動能。
2023年美國保險公司STATE FARM採取AM外觀件作為客戶換修之用後，東陽營收持續成長，並因美國保險公司採用的AM件須經CAPA認證，品質與價格都具優勢，對於每年持續進入CAPA認證的東陽相當有利；隨各家保險公司的採用，東陽並增加以往未生產的產品品項，方便客戶採購，也拉大與競爭對手差距。（群益期貨提供）
(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)
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