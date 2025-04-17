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全民權證／虎航 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

台灣虎航（6757）3月自結單月營收14.09億元，年增1.5%，創同期新高；主要受到寒假、農曆年及東北亞雪季影帶動旅客成長動能；第1季自結營收46.29億，年增9%，創新高。

法人指出，虎航屬低成本航空且穩定獲利公司，截至3月，共預計開航30個航點，41條航線，4、5月新增日本大分及鳥取線。目前共17架飛機，九架A320 ceo及八架A320 neo，平均機齡6.6年。展望後市，由於營收規模放大且航空燃油價格走低，看好2025年台人赴日吸引力仍大，獲利有望成長近兩成，且符合高股息題材，逢低可以留意。

權證發行商建議，看好台灣虎航後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的權證，參與偏多行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台灣虎航 營收

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