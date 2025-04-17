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全民權證／漢唐 選價內外5%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

漢唐（2404）是台積電無塵室工程整合服務商，在台積電法說會透露AI成長動能強勁，亞利桑那州廠持續擴廠下，成為首波受惠者，法人看好漢唐今年營收可望呈現兩位數成長。

美國總統川普上任後，一連串新政擾動全球資本市場，重申要讓美國再次偉大，尤其半導體產業更要重握主導權，也使得台積電赴美投資建廠成為指標。在因應關稅以及大客戶需求下，預料台積電將加速在美建廠速度，其廠務工程供應鏈率先受惠。

漢唐首季營收115.1億元，年減6.0%，法人預估，營收有望逐季提升。漢唐昨（17）日股價逆勢上漲12元，收在458.5元。

看好漢唐的投資人可挑選價內外5%以內，有效天期120天以上的權證介入，參與個股行情。（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台積電 漢唐

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