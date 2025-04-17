緯創、川湖 四檔搶鏡

美國總統川普的關稅政策不確定性未消除，伺服器需求較消費產品具韌性。發行券商指出，看好AI族群後續表現的投資人可以留意緯創（3231）、川湖（2059）等相關權證。

美國政府將在一個月內宣布PC、智慧型手機與半導體的新關稅政策，為消費性產品的需求增添不確定性，然而伺服器對價格敏感度較低，加上在美墨加協議下（USMCA），墨西哥出口至美國的伺服器仍享有免稅。

緯創3月營收月增49%、年增70%至1,530億元；第1季營收季增17%至3,465億元，主要來自子公司緯穎貢獻。法人進一步指出，緯創3月筆電出貨量月增27%至190萬台、桌機出貨量月增14%至80萬台、顯示器出貨量月增42%至85萬台；累計第1季筆電出貨量季減8%至490萬台，符合預期。

展望後市，緯創預期第2季營收季增雙位數，2025年AI伺服器相關營收將逐季增、年增三位數。子公司緯穎也表示伺服器營收將強勁成長，法人預估，2025年伺服器營收比重將增至57%。關注關稅對需求影響變化，主要變數在於消費型NB美國需求受關稅影響，但伺服器展望仍正向。

川湖3月營收13.81億元，月增3.11%，年增77.95%，連六個月創新高，主要受惠通用伺服器需求回升；第1季營收39.54億元，季增27.6%。

展望後市，法人認為，短期來說，AI伺服器需求持續，預期第2季營收低至中個位數季增。

權證發行商建議，看好緯創、川湖可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。