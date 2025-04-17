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5月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北17日電

台北股市今天下跌129.27點，收19338.73點。5月電子期收1040.85點，上漲5.75點，正價差6.23點；5月金融期收1940.8點，下跌15.4點，逆價差3.08點。

5月電子期以1040.85點作收，上漲5.75點，成交501口。6月電子期以1034.2點作收，上漲0.3點，成交5口。

電子現貨以1034.62點作收，下跌6.69點；5月電子期貨與現貨相較，正價差6.23點。

5月金融期以1940.8點作收，下跌15.4點，成交499口。6月金融期以1940點作收，下跌12.2點，成交7口。

金融現貨以1943.88點作收，下跌16.32點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差3.08點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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