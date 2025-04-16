期貨商論壇／半導體30期 觀望

市場等待美國宣布半導體關稅措施前，先迎輝達認列55億美元費用消息，連帶台積電（2330）走勢承壓。

輝達宣布將認列與H20產品相關庫存、採購承諾等費用，約55億美元，預期將影響獲利。此行動與美國政府兩則通知有關，第一是4月9日接獲美國政府通知，要求取得許可證才能將H20晶片出口到中、港、澳門，第二是4月14日，美國政府追加通知，許可要求將無限期有效。輝達此舉形同直球對決美限制銷售中國的最大風險，直接作最壞的打算認列費用。儘管該批H20晶片獲得出口許可後，仍有機會依會計作業回沖相關金額。

輝達上一個財年13%銷售額來自大陸，最壞情況下，輝達是否每季都將認列未獲許可銷售大陸的相關費用，以及未來的潛在營收損失有多大？或許輝達之後可能獲得銷售許可，但H20是否已不符合大陸廠商所需的性能或技術規格。大陸目前正在尋求建立不同於美規的軟硬體模式，輝達的產品銷售如有時間限定，新鮮期一過，即可能被淘汰，也須評估是否影響台積電的在先進晶片出貨的計畫。

半導體30期貨指數尚未收復4月7日跳空缺口，觀察下方周線或有機會向上穿越10日線，但上方季線向下貼近年線，半導體30期貨在關稅措施公布前，仍須觀察是否站穩周線之上。（凱基期貨提供）

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