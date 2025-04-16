期貨商論壇／生技期 保守操作

受美國總統川普啟動關稅戰，點燃全球貿易戰疑慮，全球股市劇烈回檔，市值蒸發規模龐大，引發市場恐慌情緒升溫。川普政府於14日啟動對藥品與半導體進口的國安調查，未來可能針對這兩大關鍵產業加徵關稅，恐讓關稅戰進一步延伸到生技產業。

生技獲利王保瑞（6472）開啟第一家生技股在關稅戰下買回庫藏股先例，股價成功止跌回升，於底部已經反彈超過100元，緊接著晟德與順藥，決議同步啟動庫藏股計畫，提升市場信心。

臺灣生技期貨（BTF）為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為16萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，臺灣生技期貨隨大盤跌深反彈，接連站回5日及10日均線，然而上方月線、空方缺口，壓力沉重，因此短線建議先保守看待為宜。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應該衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）