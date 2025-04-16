全民權證／聯發科 選逾150天
聯發科（2454）在手機SoC經驗以及SerDes IP有利於其在ASIC領域發展，預期將在2026年開始貢獻營收，初期營收規模超過10億美元，約占整體營收5%。此款ASIC為Google TPU V7E，是Google自行設計並搭配聯發科I/O解決方案，採用台積電3奈米製程。
聯發科ASIC業務發展雖然晚於美系同業，然其在代工、人力成本上具競爭優勢，有利於取得相關訂單。另外，手機業務近年在高階旗艦機中持續取得市占，去年旗艦機SoC營收有近一倍成長，加上中美關係持續僵化，可望提升在中國品牌中的市占率，今年每股純益（EPS）上看73元。
權證券商建議，看好聯發科後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言