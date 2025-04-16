全民權證／聯發科 選逾150天

聯發科（2454）在手機SoC經驗以及SerDes IP有利於其在ASIC領域發展，預期將在2026年開始貢獻營收，初期營收規模超過10億美元，約占整體營收5%。此款ASIC為Google TPU V7E，是Google自行設計並搭配聯發科I/O解決方案，採用台積電3奈米製程。

聯發科ASIC業務發展雖然晚於美系同業，然其在代工、人力成本上具競爭優勢，有利於取得相關訂單。另外，手機業務近年在高階旗艦機中持續取得市占，去年旗艦機SoC營收有近一倍成長，加上中美關係持續僵化，可望提升在中國品牌中的市占率，今年每股純益（EPS）上看73元。

權證券商建議，看好聯發科後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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