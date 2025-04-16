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全民權證／漢翔 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

漢翔（2634）隨全球軍工產業成長、國內國防預算支出增加、民用航空業務復甦，加上美國對等關稅影響有限，在本波台股急速下殺中，表現相對抗跌，下檔中長期均線支撐不弱。

法人指出，除川普政府推動全球軍事支出增加，要求盟國將國防預算占GDP比重提升至5%以上，將帶動產業進入新一波成長外，賴總統宣示推動台灣國防預算持續擴增，漢翔受惠此一趨勢，後市營運具想像空間。全球民用航空市場疫後強勁復甦，帶動漢翔機體及發動機相關營收同步成長，法人預期今年民用業務成長動能仍將優於國防業務。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日180天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 漢翔

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