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全民權證／華星光 兩檔閃亮

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

華星光（4979）受惠人工智慧（AI）需求帶動高速光收發模組出貨量大幅提升，2024年全球800G出貨量800~900萬支，預估2025年成長至1800~2000萬支，而台廠受惠程度較高的是具自有品牌的接收端廠商。

華星光3月營收3.76億元，呈現月增2.6%、年增48.8%，較前一月營收成長主因400G ZR模組需求持續成長，以及晶粒切割業務隨上游需求強勁持續開出產能並擴產。法人認為，華星光今年主要營收成長仍來自於400G ZR模組需求，而下一代產品800G ZR模組將在今年下半年開始小量出貨，明年開始放量。

權證發行商表示，投資人如看好華星光投資機會，可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上的權證，透過靈活操作參與個股行情。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

華星光

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