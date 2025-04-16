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台積電、聯電 押中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股4月開局以來，行情上沖下洗，投資人多空莫衷一是，其中，國家隊的投信、八大公股行庫積極逢低加碼的台積電（2330）、聯電（2303）成為市場焦點，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台積電3月營收2,859.5億元，是歷年最旺的3月，第1季營收8,392.5億元、年增41.6%，也是同期新高，市場預估第1季毛利率仍預計介於57~59%，營業利益率仍介於46.5~48.5%間，台積電今年的財務展望應維持不變，其中，預估第1季每股純益（EPS）約13.1元。

過去追求全球化布局，如今為安全戰略考量轉為區域化，全球化轉變為地區化，讓供應鏈管理益形重要，成本也會急速增加。

台積電海外廠布局將照進度進行，且雖拜登政府推動的美國晶片法被川普推翻，對台積電來說，補助減少，可避免政府監管干預，可靈活運用自有資金，且先進製程在無其他替代晶圓代工廠的情況下，可順利轉價增加的成本。

聯電3月營收月增9.1%、年增9.3%，第1季營收季減4.1%，符合市場預期。其中，受惠去中化的轉單，抵銷通訊和消費性產品衰退等不利因素，22與28奈米還是主要的成長動能；聯電預估第1季晶圓出貨量維持去年第4季水準，產能利用率也相當。

日前日媒報導聯電與格芯已在洽談合併，聯電回應目前沒有任何併購案洽淡，但市場看好聯電將尋求更先進製程的發展，和英特爾合作持續中；雖成熟製程市場競爭激烈，但聯電價格策略保持彈性，和客戶共同提升市占率，奠定未來業績成長基礎。

台積電 聯電

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