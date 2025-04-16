創意、祥碩 四檔有看頭

美國總統川普關稅政策擾亂產業鏈，部分產業出現急單效應，IC設計業3月營收普遍維持近期高檔水位，且優於預期，主因客戶為規避關稅提前拉貨。投顧法人表示，IC設計股長線看好，可留意創意（3443）、祥碩（5269）等表現。

創意近期受惠加密貨幣特殊應用晶片（ASIC）挹注，法人分析，隨加密貨幣專案進入量產，預計加密貨幣營收將是創意今年營運主要成長動能，而人工智慧（AI）方面則須關注北美新創公司的加速器專案，近期應該會交送製造（tape-out）；長線還可留意高頻寬記憶體（HBM）基礎晶片（Base Die） 專案營收貢獻。

祥碩3月營收跳升且創歷史新高，除因超微（AMD）USB4 Host備貨力道強勁外，晶片組備貨需求亦顯著上升。法人表示，AMD新推出的處理器9800X3D市場需求強勁，因性能顯著超越英特爾（Intel）相關處理器，且AMD相關 IC備貨周期從今年第1季才開始，因此樂觀看待祥碩營運將逐季成長。

長期來看祥碩成長動能，今年可關注AMD桌上型電腦市占率有望接近45~50%水準，高階AM5 600晶片拉貨力道持續優於預期，而AMD新CPU平台推出將刺激AM5系列晶片需求提升，且USB 4滲透率提高，有助USB 4 Host需求成長。裝置也有望受惠客戶新產品發表，需求將於今年顯著上升。此外，祥碩PCIe Gen 5預計切入AMD今年新晶片組，長期成長性可期。

權證發行商表示，投資人如看好創意、祥碩的投資機會，可挑選價內外15%以內、120天期以上的認購權證，透過靈活操作來參與個股行情。