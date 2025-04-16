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期交所為協助期貨業者 舉辦宣導說明會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

期交所預計2025年5月6日至6月3日，於全國分區舉辦今年度12場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所表示為協助期貨業者充分了解2025年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，俾利業者修正或強化相關措施，預計於5月6日起分別在台北市、新竹市、台中市、台南市及高雄市等地舉辦12場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。

這次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布的函令及期交所修訂的規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明，其中，5月20日、5月23日、5月26日及5月27日分別於新竹市、台南市、台中市及高雄市舉辦四場宣導會，其餘八場次將於5月6日至6月3日期間於臺北辦理，並自4月21日起開始報名，詳細場次及報名資訊業公告於期交所網站。鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍，期交所提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名。

期交所 期貨交易

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