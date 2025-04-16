4月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌389.67點，收19468點。4月電子期收1045.6點，下跌17.1點，正價差4.29點；4月金融期收1969.6點，下跌9.4點，正價差9.4點。
4月電子期以1045.6點作收，下跌17.1點，成交178口。5月電子期以1034.7點作收，下跌28.8點，成交647口。
電子現貨以1041.31點作收，下跌24.18點；4月電子期貨與現貨相較，正價差4.29點。
4月金融期以1969.6點作收，下跌9.4點，成交174口。5月金融期以1956.4點作收，下跌17.8點，成交399口。
金融現貨以1960.2點作收，下跌22.83點；4月金融期貨與現貨相較，正價差9.4點。實際收盤價以期交所公告為準。
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