4月電子期金融期齊跌

美國總統川普對等關稅暫緩90天，讓各企業緊急出貨，尤其是電子零組件相關產業，AI雖是趨勢主軸，但接下來面對的變數也多，企業趕著先出貨外，也展開產能調度因應變局。川普按下暫停鍵時，企業則按下加速鍵，法人預估第2季可望淡季不淡，讓科技業上半年業績有望展現亮點。

2025-04-15 23:54