期貨商論壇／生技期 題材撐腰

上周全球受到美國總統反覆的關稅議題影響，股市震盪劇烈。在震盪的台股中，3月全體上市櫃公司營收合計達3.8兆元，年增19.1%，第1季總營收達10.7兆元，增幅17.52%，基本面亮麗。只要美國關稅方向明確，市場後市仍可期待。

生技醫療為成長速度最快的產業之一，原因海外藥廠併購，如保瑞（6472）在關稅之前不斷併購美藥廠，即使美國確定實施進口關稅，也能因為於美國生產而規避成本。全球缺藥潮，台灣藥廠順勢站上供應方，因此生技醫療在台股中表現相對亮眼。

2024年美國FDA核准50項新藥，核准數量略低於2023年，但仍在十年核准新藥件數的平均47項之上；今年FDA新藥審批仍屬積極，至今年3月底止，已有七項藥物獲得核准。2025年重點藥物三大領域：腫瘤藥物、細胞基因療法、糖尿病減肥藥物，例如糖尿病減肥藥物，禮來公司的Mounjaro，除有效控制血糖，還能有減肥效果，受到市場矚目。

美國關稅仍撲朔迷離，因此在美國有生產基地的保瑞、藥華藥、永信、易威等可望受惠，美時也正評估尋找更多美國當地的代工夥伴。

自台股反彈來，波動度降低，但如果川普持續做出市場無法預測的政策造成全球混亂，投資人不妨留意基本面佳，且有題材的生技醫療標的作為選股方向。（永豐期貨提供）

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