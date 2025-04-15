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期貨商論壇／台積期 低檔盤整

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，因投資者對短期內的關稅豁免表示樂觀，蘋果股價領漲，汽車股也表現強勁，主要受川普暗示可能對汽車進口關稅提供暫時豁免，帶動通用汽車和福特股價上漲逾3%。市場仍需關注川普對半導體和電子元件的關稅調查。

美國商務部公布，已根據相關規定，啟動半導體進口商品貿易調查，若川普兌現加徵進口稅威脅，包括台灣的台積電（2330）與南韓的海力士可能被迫提高價格或承受更低的利潤。

川普關稅政策反覆，一連串關稅戰攻防，加深對股市干擾，就業市場疲軟及物價走升透露景氣隱憂。此外，亞特蘭大聯準會模型預估美國第1季GDP恐衰退2.4%，也加深市場對景氣下行的擔憂，台股投資人在短線上仍須慎防波動加劇。

曹富凱表示，從期貨市場觀察，市場訊號仍偏空方，加上台積電股價失守千元關卡，保守情緒蔓延，台積電期可能逐步走低。

川普政府接下來將徵收半導體關稅，並預計一到兩個月內實施，若下半年果真加徵關稅，恐令台灣電子業出現旺季不旺情況。川普反覆不定的關稅政策與發言，令市場不確定性升溫下，雖然台積電個股期貨出現跌深反彈跡象，但仍須保守看待短線盤勢；技術面觀察台積電個股期貨仍在低檔盤整，未來可能還有下跌空間。（富邦期貨提供）

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台積電 期貨交易 關稅

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