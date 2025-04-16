台指期 外資減碼空單

台股昨（15）日開高走高，終場上漲344點、漲幅1.7%、收在19, 857點，再度逼近2萬點整數大關；台指期上漲301點、至19,798點，逆價差為59.67點。期貨商建議，目前美國對等關稅的影響逐漸變小，台指期延續跌深反彈走勢，不過短線仍須隨時謹慎留意。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨多單增加1,636口至9,723口，其中外資淨空單減少1,485口至22,398口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,612口至15,062口。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日開高走高，開盤隨即收復10日均線，在權值王台積電（2330）的領軍下，指數一路走高，終場以小紅K棒作收。目前美國對等關稅的影響逐漸變小，指數延續跌深反彈走勢，不過短線仍須隨時留意川普政策的最新消息。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在19,000點，月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在17,000點。

全月未平倉量put／call ratio值由0.84上升至0.93，VIX指數下降6.26至36.02，外資台指期買權淨金額-0.26億元、賣權淨金額11.85億元，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，日台股波動率明顯回落，目前支撐、壓力呈現靠攏，短線拉回可以樂觀操作。