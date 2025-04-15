全民權證／世芯 瞄準逾250天
世芯-KY（3661）去年合併營收達519.76億元，年增約七成，創下歷史新高，也是首度年營收超過500億元大關。
法人預估，世芯-KY今年每股稅後純益（EPS）約71.2元，後續在車用、網通SWITCH晶片、消費性DSP及NRE等皆高度成長下，EPS有望進一步呈現高成長。
世芯大客戶下一代3奈米專案啟動，已於今年首季下線生產，2026年開始量產，2026年3奈米晶片將有顯著需求。世芯指出，如果2027年ASIC市場達到450億美元，且世芯大客戶保持市占，則大客戶可能貢獻45億美元營收。因此公司對於2025年至2027年的AI市場高度樂觀，預計年複合成長率達40%~50%。
權證發行商建議，投資人可買進價內外15%、距到期日超過250天的認購權證入手。
（元富證券提供）
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