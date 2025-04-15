全民權證／統一 挑價內外20%

統一（1216）去年營收年增13.1%，其中，包裝容器類營收成長40%、便利商店與流通類營收成長19%、食品食糧類營收成長4%，毛利率增加0.39個百分點，稅後淨利206.7億元、年增12.7%，每股稅後純益（EPS）為3.64元。

統一集團入股PC home，成為最大單一股東，開拓線上與線下結合延伸的商機。

同時，家樂福併入集團後，9月開始消費集點改為累積Open point點數，點數類似代幣的概念，有助集團整合建立生態圈，點數使用在集團與外圍企業，市場預估今年營收7,067億元、年增7.4%，稅後淨利為223.5億元、年增8.1%，EPS成長為3.9元。

權證發行商建議，看好統一後市的投資人，可利用價內外20%內、可操作天期逾四個月的商品介入。

（凱基證券提供）

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