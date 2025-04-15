全民權證／精剛 兩檔動能強
受地緣政治及美國總統川普要求歐盟提高國防預算影響，歐洲各國紛紛宣布增加軍事預算和軍備的計畫。
法人表示，精剛（1584）因布局航太、軍工、油氣等產業，以外銷至歐洲為主，預計在歐洲與全世界的國防預算提高帶動下，正值規模成長期的精剛有望受惠。
法人看好，精剛第2季到第3季，鎳基／鈦合金稼動率將持續提高，帶動今年營收及毛利率上揚，主因在於鎳基的滿載產能與鈦合金產品營收占比提升。另外，精剛也獲美系廠商的超合金牌號認證，在獲大型航太系統商認證下，有助下游供應商擴大對精剛的採購量。
權證發行商表示，看好精剛後市的投資人，可挑選價內外20%內，距到期日逾五個月的認購權證介入，參與個股行情。
（元大證券提供）
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