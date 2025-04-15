快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

奇鋐可押價內外15%

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美國總統川普對等關稅政策一變再變，繼宣布對等暫緩90天，又宣布豁免手機、電腦等一系列電子產品對等關稅，但川普又透露將在一周內公布半導體關稅，使台股市場震盪。市場預期奇鋐（3017）等在國內有生產基地的供應鏈可望躲過亂局。

奇鋐為台灣散熱模組廠商，主要提供散熱片、散熱導管、風扇、機殼、水冷散熱等產品，整合提供完整散熱解決方案，裝置在伺服器、筆電、桌上型電腦等應用。

該公司3月營收成長，主因AI伺服器相關零組件出貨暢旺，至今仍訂單滿手，應接不暇，並已成功切入輝達最新GB300供應鏈，估計全年營運將逐季走揚，第4季為年度業績最高峰；奇鋐第1季營收233.3億元，為單季新高，年增52.4%。

市場法人指出，GB200伺服器先前供應遞延，在第1季良率逐漸改善，並加大拉貨奇鋐水冷散熱產品下，毛利率考量全季水冷產品出貨增加，產品組合轉佳，將優於去年第4季，未來有望逐季向上，同時因研發費用及員工費用增加，提高預估費用金額，營益率17.2%，稅後淨利26.4億元，每股稅後純益（EPS）6.8元。

此外，法人預期奇鋐水冷散熱產品隨著終端AI伺服器放量提高貢獻，預估第2季營收季增10%、年增53%，EPS成長至7.6元；全年營收估1,029億元、年增43%，毛利率25.9%，稅後淨利123億元、年增50%，EPS上看31.7元。

權證發行商建議，看好奇鋐後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過三個月以上的相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。

奇鋐 營收

延伸閱讀

川普對台灣半導體關稅輕輕放下？ 前經長王美花這麼說

川普汽車關稅似有轉圜 巿場回穩亞股多收漲

美國關稅措施反覆 印尼台商憂不確定性「不敢接大單」

美終止協議 墨西哥進口番茄7/14起課20.9%關稅

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（15）日開高走高，終場上漲344點、漲幅1.7%、收在19, 857點，再度逼近2萬點整數大關；台指期上漲301...

26檔期貨契約保證金調整

臺灣期貨交易所公告調整臺股、小型臺指、客製化小型臺指、微型臺指、東證、美國道瓊、美國標普500 、美國那斯達克100、美...

期貨商論壇／台積期 低檔盤整

富邦期貨分析師曹富凱表示，因投資者對短期內的關稅豁免表示樂觀，蘋果股價領漲，汽車股也表現強勁，主要受川普暗示可能對汽車進...

期貨商論壇／生技期 題材撐腰

上周全球受到美國總統反覆的關稅議題影響，股市震盪劇烈。在震盪的台股中，3月全體上市櫃公司營收合計達3.8兆元，年增19....

智邦、啟碁 認購閃亮

美國總統川普對等關稅暫緩90天，讓各企業緊急出貨，尤其是電子零組件相關產業，AI雖是趨勢主軸，但接下來面對的變數也多，企業趕著先出貨外，也展開產能調度因應變局。川普按下暫停鍵時，企業則按下加速鍵，法人預估第2季可望淡季不淡，讓科技業上半年業績有望展現亮點。

台光電、台燿 四檔熱

受惠AI發展，AI ASIC相關銅箔基板（CCL）拉貨動能持續增溫、800G需求優於預期。法人看好CCL廠台光電（238...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。