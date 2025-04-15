奇鋐可押價內外15%

美國總統川普對等關稅政策一變再變，繼宣布對等暫緩90天，又宣布豁免手機、電腦等一系列電子產品對等關稅，但川普又透露將在一周內公布半導體關稅，使台股市場震盪。市場預期奇鋐（3017）等在國內有生產基地的供應鏈可望躲過亂局。

奇鋐為台灣散熱模組廠商，主要提供散熱片、散熱導管、風扇、機殼、水冷散熱等產品，整合提供完整散熱解決方案，裝置在伺服器、筆電、桌上型電腦等應用。

該公司3月營收成長，主因AI伺服器相關零組件出貨暢旺，至今仍訂單滿手，應接不暇，並已成功切入輝達最新GB300供應鏈，估計全年營運將逐季走揚，第4季為年度業績最高峰；奇鋐第1季營收233.3億元，為單季新高，年增52.4%。

市場法人指出，GB200伺服器先前供應遞延，在第1季良率逐漸改善，並加大拉貨奇鋐水冷散熱產品下，毛利率考量全季水冷產品出貨增加，產品組合轉佳，將優於去年第4季，未來有望逐季向上，同時因研發費用及員工費用增加，提高預估費用金額，營益率17.2%，稅後淨利26.4億元，每股稅後純益（EPS）6.8元。

此外，法人預期奇鋐水冷散熱產品隨著終端AI伺服器放量提高貢獻，預估第2季營收季增10%、年增53%，EPS成長至7.6元；全年營收估1,029億元、年增43%，毛利率25.9%，稅後淨利123億元、年增50%，EPS上看31.7元。

權證發行商建議，看好奇鋐後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過三個月以上的相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。