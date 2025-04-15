台光電、台燿 四檔熱

受惠AI發展，AI ASIC相關銅箔基板（CCL）拉貨動能持續增溫、800G需求優於預期。法人看好CCL廠台光電（2383）、台燿（6274）今年營運表現，預估營收都能有兩位數成長。

儘管關稅恐將造成終端產品價格上揚，降低消費者購買意願，近來川普對電子消費性產品又提出暫時豁免條款，同時目前美國主要大型雲端服務供應商（CSP）業者的資本支出仍處增加，AI、800G長期發展趨勢不變。

法人分析，台光電受惠於美系CSP客戶AI ASIC相關CCL拉貨動能增溫、800G需求強勁，推升台光電首季營收達成率優於市場預期，因此對台光電今年營運持正向看法。

根據統計，台光電3月營收76.7億元，月增9%、年增65%，昨（15）日股價上漲28元，收在544元，已站上五日線，並將挑戰月線。台燿在800G Switch、AI伺服器等對應的M8等級材料，為目前少數獲得國際大廠認證的CCL廠之一，並已陸續獲得客戶新一代AI伺服器認證。

法人分析，台燿泰國廠目前已完成第一階段CCL的設備裝機，第2季將進行驗證，可望在下半年量產。由於客戶需求強勁，台燿已著手規劃下一階段產能建製，以滿足未來ASIC AI伺服器需求。

台燿3月營收21.9億元，月增1.8%、年增25.3%，看好800G、AI需求持續，法人對台燿營運維持正向看法。台燿昨天上漲7元，收在137元，站穩五日線。

權證發行商表示，投資人若看好台光電與台燿後續表現，可以挑選價內外20%以內，距到期日超過100天的認購權證，透過權證以小金搏大利。