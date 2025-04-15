智邦、啟碁 認購閃亮

今日主題 美國總統川普對等關稅暫緩90天，讓各企業緊急出貨，尤其是電子零組件相關產業，AI雖是趨勢主軸，但接下來面對的變數也多，企業趕著先出貨外，也展開產能調度因應變局。川普按下暫停鍵時，企業則按下加速鍵，法人預估第2季可望淡季不淡，讓科技業上半年業績有望展現亮點。

近日盤勢因川普關稅政策，震盪幅度較大，不過在對等關稅暫緩90天消息公布後，有回溫之勢。其中智邦（2345）、啟碁（6285）表現亮眼。權證發行商表示，第2季可望淡季不淡，讓科技業上半年業績有望展現亮點，但短線波動仍較大，投資人可挑長天期相關認購權證靈活操作。

智邦受惠AI加速器與高階網路交換器需求成長，去年第4季營運創歷史新高。法人表示，展望今年首季，在AI相關產品續拉貨與800G網路交換器量產出貨，營收有望再度改寫新猷。

另外，法人表示，預期智邦2026年將因加速器持續升級帶來的營運成長動能，DeepSeek推出後，CSP業者更加速布建自家開發的ASIC產品，並導入AI伺服器應用中，智邦有望成為該美系客戶的長期合作夥伴。

啟碁具有低軌衛星（LEO）、WiFi 7、及在企業級800G交換機領域具潛在商機等三大動能，加上車用電子的營收上升加持，法人預估，啟碁今年第1季營收有機會上看275億元，且今年三大產品線各自擁成長動能，移動業務產品線經過去年庫存去化後，今年主要成長為ADAS（Cam、雷達），將回歸穩定成長趨勢。

網路設備（Networking）受惠於Wi-Fi7規格升級、及低軌衛星相關產品持續成長，800G Switch預計今年第4季開始出貨，家庭連網（Connected Home）則由美國、歐洲電信營運商帶動5G FWA產品需求，法人預估啟碁今年每股純益9.2元。

權證發行商表示，展望2025年，啟碁成長動能依序為車用、網通、家庭連網，公司除看好車市需求回溫外，電子產品的裝載率也持續上升，預估2025年營收將年增中雙位數，因此投資人可挑選價內外20%內、距到期日超過四個月以上的相關認購權證進行布局。