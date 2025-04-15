群益期4月15日推「探期趣」交易獎勵活動 可兌換200萬瑞士金條

受到川普關稅政策影響，台股及海外交易市場近期波動加劇，投資人紛紛採取多元交易策略，靈活調整布局。透過期貨、選擇權等金融工具，不少投資人積極掌握市場機會並進行避險。群益期貨洞察市場需求，將於4月15日至9月14日推出「探期趣」交易活動，邀請投資人交易個股期貨、國內外選擇權及美股CFD等商品，累積「探期金」，兌換價值最高200萬元的瑞士金條及多項奢華大獎。

「探期趣」活動旨在鼓勵投資人善用多元金融商品，在市場震盪中精準捕捉交易契機。活動依據個股期貨、選擇權及美股CFD商品，設計相對應的升等機制與探期金點數獎勵。投資人可憑累積的探期金兌換百萬金條、勞力士名錶、CHANEL精品包、iPhone及萬元百貨禮券等豪禮。針對新戶，群益期貨更推出專屬優惠，最高可獲1,000元探期金，吸引更多投資者加入群益期貨，探索期權交易的樂趣與潛力。

為提升活動體驗，群益期貨於4月1日起領先全台，推出美股CFD盤前盤後交易服務，此服務突破傳統交易時段限制，讓投資人能即時因應美股市場變化，快速調整策略。為鼓勵客戶參與探期趣的活動，投資人將可享交易美股CFD免低消、手續費僅0.05%的優惠，並加碼推出「盤前盤後」、「當沖」、「放空」交易最高600元探期金獎勵。

群益期貨致力打造專業數位金融服務，透過先進交易平台與創新技術，為投資人提供便捷、安全且高效的交易體驗。從即時市場資訊到靈活操作介面，群益期貨持續優化數位工具，協助投資人隨時掌握全球市場動態，實現財富管理目標。

更多詳情請參考群益探期趣：https://activity.capitalfutures.com.tw/AC250415